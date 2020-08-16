Воскресенье, 16 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисВ ATP представили обновленный календарь “челленджеров”
Теннис

В ATP представили обновленный календарь “челленджеров”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

14.08.20 19:50

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)

14.08.20 16:10

Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года

14.08.20 09:37

Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии

12.08.20 14:32

Леся Цуренко: "Проблема с ребром, которая была у меня в Палермо, сегодня вернулась"

На август-сентябрь запланировано проведение семи турниров в ATP Challenger Tour.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ
17 августа – Прага / Тоди
24 августа – Прага / Триест
31 августа – Острава / Корденос
7 сентября – Простеёв / Экс-ан-Прованс
14 сентября – Стамбул / Яссы
21 сентября – Сибиу / Форли
28 сентября – Бьелла / Сплит

Читайте также:  Ястремская сенсационно обыграла чемпионку Australian Open-2020

> КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ УКРАИНЦЕВ

В ATP представили обновленный календарь "челленджеров"
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Прага. Халеп и Мертенс встретятся в финальном матче

Илья Марченко показал распаковку теннисных товаров от спонсоров (ВИДЕО)

Гранольерс переболел на COVID-19 во время паузы в сезоне

Лексингтон. Тайхманн и Брэйди поспорят за титул чемпионки

Восьмая ракетка мира не сыграет на US Open

Закрыть