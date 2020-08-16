В ATP представили обновленный календарь “челленджеров”

Новости

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)

Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года

Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии

Леся Цуренко: "Проблема с ребром, которая была у меня в Палермо, сегодня вернулась"

На август-сентябрь запланировано проведение семи турниров в ATP Challenger Tour.



КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ

17 августа – Прага / Тоди

24 августа – Прага / Триест

31 августа – Острава / Корденос

7 сентября – Простеёв / Экс-ан-Прованс

14 сентября – Стамбул / Яссы

21 сентября – Сибиу / Форли

28 сентября – Бьелла / Сплит

> КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ УКРАИНЦЕВ

🗓 Расписание турниров ATP в 2020 году 👇 pic.twitter.com/dz3yT6a6vA — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 14, 2020







Фото: Getty Images.