В ATP представили обновленный календарь “челленджеров”

Новости
14.08.20 19:50
Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)
14.08.20 16:10
Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года
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Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии
12.08.20 14:32
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На август-сентябрь запланировано проведение семи турниров в ATP Challenger Tour.
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ
17 августа – Прага / Тоди
24 августа – Прага / Триест
31 августа – Острава / Корденос
7 сентября – Простеёв / Экс-ан-Прованс
14 сентября – Стамбул / Яссы
21 сентября – Сибиу / Форли
28 сентября – Бьелла / Сплит
> КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ УКРАИНЦЕВ
🗓 Расписание турниров ATP в 2020 году 👇 pic.twitter.com/dz3yT6a6vA
— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 14, 2020
Фото: Getty Images.