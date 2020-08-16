Удар дня на турнире в Лексингтоне от Жиль Тайхманн (ВИДЕО)

ГлавнаяТеннисУдар дня на турнире в Лексингтоне от Жиль Тайхманн (ВИДЕО)ТеннисУдар дня на турнире в Лексингтоне от Жиль Тайхманн (ВИДЕО)Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Авг. 16, 2020 в 14:010Share3 Лучший удар субботы на турнире WTA в Соединённых Штатах > Жиль Тайхманн и Дженнифер Брэйди поспорят за титул чемпионки Источник: btu.org.ua загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:два × два = Вам может понравиться Теннис В ATP представили обновленный календарь “челленджеров”16.08.20202Читать большеТеннис Прага. Халеп и Мертенс встретятся в финальном матче16.08.20206Читать большеТеннис Илья Марченко показал распаковку теннисных товаров от спонсоров (ВИДЕО)16.08.202011Читать большеТеннис Гранольерс переболел на COVID-19 во время паузы в сезоне16.08.20202Читать большеТеннис Лексингтон. Тайхманн и Брэйди поспорят за титул чемпионки16.08.20203Читать большеТеннис Восьмая ракетка мира не сыграет на US Open15.08.20204Читать большеТеннис Марта Костюк показала в соцсетях фотографию с отдыха15.08.20206Читать большеТеннис Шелби Роджерс: “На матч против Уильямс было важно выйти с мыслями о том, что я могу выиграть”15.08.20203Читать большеТеннис Джон Миллман: “Я не в восторге от поездки в США, но мне нужно зарабатывать себе на жизнь”15.08.20207Читать большеТеннис Удар дня от Жиль Тайхманн на турнире в Лексингтоне (ВИДЕО)15.08.20205Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020