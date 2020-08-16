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Теннис

Удар дня на турнире в Лексингтоне от Жиль Тайхманн (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Лучший удар субботы на турнире WTA в Соединённых Штатах

> Жиль Тайхманн и Дженнифер Брэйди поспорят за титул чемпионки


 

Источник: btu.org.ua
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