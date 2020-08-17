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Дженнифер Брэйди: “Навсегда запомню титул в Лексингтоне”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Каждую неделю есть только один победитель, поэтому я очень рада, что выиграла титул. Я всегда хотела победить на турнире WTA, и всё, о чём я мечтала, осуществилось.

Со мной не было ни тренера, ни физио, потому что они оба сейчас находятся в Германии. Эти четыре-пять месяцев мы общались, и они каждый день присылали мне план. Я очень упорно работала последние месяцы. Иногда было невероятно тяжело, но я мотивировалась тем, что в будущем это мне поможет.

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Я очень счастлива выиграть титул в Америке. Я это навсегда запомню. Думаю, каждый помнит свою первую победу на турнире, но для меня выиграть титул дома – это невероятно”.

> Обзор матча Жиль Тайхманн – Дженнифер Брэйди в финале турнира в Лексингтоне (ВИДЕО)

Дженнифер Брэйди: "Навсегда запомню титул в Лексингтоне"
 

Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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