Дженнифер Брэйди: “Навсегда запомню титул в Лексингтоне”

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Вчера представительница США оформила дебютный титул WTA в карьере.
“Каждую неделю есть только один победитель, поэтому я очень рада, что выиграла титул. Я всегда хотела победить на турнире WTA, и всё, о чём я мечтала, осуществилось.
Со мной не было ни тренера, ни физио, потому что они оба сейчас находятся в Германии. Эти четыре-пять месяцев мы общались, и они каждый день присылали мне план. Я очень упорно работала последние месяцы. Иногда было невероятно тяжело, но я мотивировалась тем, что в будущем это мне поможет.
Я очень счастлива выиграть титул в Америке. Я это навсегда запомню. Думаю, каждый помнит свою первую победу на турнире, но для меня выиграть титул дома – это невероятно”.
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Источник:
www.wtatennis.com
Фото: Getty Images.