ITF опубликовала протоколы безопасности для предотвращения распространения COVID-19

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Международная теннисная федерация ввела меры безопасности на турнирах под своей эгидой
Сегодня официально возобновился теннисный тур ITF World Tennis Tour, в который входят мужские и женские турниры. Во время проведения соревнований на них будут приниматься такие меры:
– перед тем, как попасть на территорию турнира, все участники будут заполнять форму, в которой будут указывать, что у них нет симптомов коронавируса и за последние 14 дней они не контактировали с заболевшими;
– все посетители турнира будут проходить температурный скрининг;
– игрокам разрешено брать с собой на территорию турнира не больше одного человека персонала, за исключением тех, которым необходима существенная физическая помощь. Персоналу запрещено находиться в раздевалке для игроков;
– посещение турнира зрителями разрешено, если это заранее одобрено ITF, а их присутствие должно быть максимально далёким от участников;
– представители СМИ (журналисты, операторы и т.д.) могут быть допущены на турнир при условии соблюдения правил гигиены, социальной дистанции и температурного скрининга;
– на корте должно быть минимальное количество персонала для необходимого уровня судейства;
– в случае, если температура участника турнира не будет соответстовать нормам скрининга, тест на COVID-19 окажется положительным или появятся симптомы болезни в 14-дневный период после участия на турнире, будут введены дополнительные меры.
Все люди, принимающие участие в турнире, должны соблюдать протоколы, а нарушение Минимальных норм будет рассматриваться так же, как и любое другое нарушение в соответствии с Правилами поведения, которые были обновлены в связи с текущей ситуацией. За нарушение Минимальных норм супервайзер турнира может снять с турнира любого участника.
Источник:
www.itftennis.com