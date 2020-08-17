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Теннис

Кеи Нисикори заразился коронавирусом и снялся с Мастерса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Во время карантина Нисикори находился во Флориде, где и готовился к выступлению на Мастерсе в Нью-Йорке. В пятницу Кеи и его команда пройдут повторное тестирование.

Спортсмен написал, что чувствует себя хорошо и у него практически нет никаких симптомов. Нисикори завтра должен был вылетать в Нью-Йорк, где собирался сыграть на турнире АТР 1000. Кеи сообщил, что уже снялся с соревнований и пока останется во Флориде. О последних новостях теннисист обещает написать в пятницу.

Кеи Нисикори заразился коронавирусом и снялся с Мастерса
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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