Кеи Нисикори заразился коронавирусом и снялся с Мастерса

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Японский теннисист написал в соцсетях, что сдал положительный тест на коронавирус.

Во время карантина Нисикори находился во Флориде, где и готовился к выступлению на Мастерсе в Нью-Йорке. В пятницу Кеи и его команда пройдут повторное тестирование.

Спортсмен написал, что чувствует себя хорошо и у него практически нет никаких симптомов. Нисикори завтра должен был вылетать в Нью-Йорк, где собирался сыграть на турнире АТР 1000. Кеи сообщил, что уже снялся с соревнований и пока останется во Флориде. О последних новостях теннисист обещает написать в пятницу.

😱(https://t.co/RXFiKrVgVU) pic.twitter.com/a0emkzcvRJ — doublefault28 (@doublefault28) August 16, 2020







Фото: Getty Images.