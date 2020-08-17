Лексингтон. Дженнифер Брэйди выиграла дебютный титул WTA

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Top Seed Open – International

Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Дженнифер Брэйди (США) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:3, 6:4

Американская теннисистка успешно провела свой дебютный финал на уровне WTA. На пути к титулу Брэйди не проиграла ни одного сета своим соперницам.

Путь к победе:

R32: Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 6:1

R16: Магда Линетт (Польша, 6) 6:2, 6:3

QF: Мари Боузкова (Чехия) 6:1, 6:2

SF: Кори Гауфф (США) 6:2, 6:4

FR: Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:3, 6:4





