Лексингтон. Дженнифер Брэйди выиграла дебютный титул WTA

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Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Финал
Дженнифер Брэйди (США) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:3, 6:4
Американская теннисистка успешно провела свой дебютный финал на уровне WTA. На пути к титулу Брэйди не проиграла ни одного сета своим соперницам.
Путь к победе:
R32: Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 6:1
R16: Магда Линетт (Польша, 6) 6:2, 6:3
QF: Мари Боузкова (Чехия) 6:1, 6:2
SF: Кори Гауфф (США) 6:2, 6:4
FR: Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:3, 6:4