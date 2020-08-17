Прага. Халеп стала новой чемпионкой турнира

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Симона Халеп выиграла второй титул WTA в сезоне



Prague Open – International

Прага, Чехия • 10-16 августа • грунт • $225,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Симона Халеп (Румыния, 1) – Элизе Мертенс (Бельгия, 3) 6:2, 7:5

Румынская теннисистка одержала четвёртую победу в пяти матчах против бельгийки: в этом году Халеп также обыграла Мертенс в третьем круге Australian Open.

Путь к победе:

R32: Полона Херцог (Словения) 6:1, 1:6, 7:6(3)

R16: Барбора Крейчикова (Чехия, WC) 3:6, 7:5, 6:2

QF: Магдалена Френх (Польша, LL) 6:2, 6:0

SF: Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 7:6(2), 6:3

FR: Элизе Мертенс (Бельгия, 3) 6:2, 7:5

Симона выиграла девятый матч подряд, если не брать в учёт пятимесячную паузу в сезоне. В феврале она стала победительницей на турнире в Дубае.

Халеп – вторая представительница Румынии, которая сыграла в финале Prague Open. В 2018 году до финала в столице Чехии дошла Михаэла Бузэрнеску.





