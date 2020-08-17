Прага. Стаховский проигрывает в стартовом матче

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Сергей Стаховский терпит поражение в своем первом официальном поединке после паузы.
I.CLTK Prague Open by Moneta – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 17-23 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В первом раунде украинец проиграл чеху Томашу Махачу: 5-7, 2-6. Встреча продолжалась 1,5 часа, Стаховский оформил один брейк и проиграл четыре гейма на своей подаче.
В парной сетке Сергей Стаховский сыграет вместе с чехом Иржи Веселы. В стартовом матче их ждет противостояние с дуэтом Блаж Рола (Словения) / Стивен Диез (Канада).
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Фото: БТУ.