Прага. Стаховский проигрывает в стартовом матче

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Сергей Стаховский терпит поражение в своем первом официальном поединке после паузы.



I.CLTK Prague Open by Moneta – ATP Challenger Tour

Прага, Чехия • 17-23 августа • грунт •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В первом раунде украинец проиграл чеху Томашу Махачу: 5-7, 2-6. Встреча продолжалась 1,5 часа, Стаховский оформил один брейк и проиграл четыре гейма на своей подаче.

В парной сетке Сергей Стаховский сыграет вместе с чехом Иржи Веселы. В стартовом матче их ждет противостояние с дуэтом Блаж Рола (Словения) / Стивен Диез (Канада).

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Фото: БТУ.