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Теннис

Элина Свитолина планирует сыграть в Риме и на Ролан Гаррос

Евгений НикитюкНет комментариев
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Элина Свитолина появилась в предварительных заявках турнира Premier 5 в Риме (старт 21 сентября) и Ролан Гаррос (старт 28 сентября). Эти соревнования могут стать для украинки первыми после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах проходящих в США.

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В прошлом году Свитолина проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме, а на Ролан Гаррос дошла до третьего раунда, где уступила Гарбинье Мугурусе.

Элина Свитолина планирует сыграть в Риме и на Ролан Гаррос
 

Источник: btu.org.ua
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