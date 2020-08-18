Один украинец находится в заявке основной сетки турнира ITF в Новомосковске

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С 31 августа по 6 сентября в Новомосковске (Днепропетровская область) пройдёт первый в этом сезоне мужской турнир ITF World Tennis Tour на территории нашей страны с призовым фондом $15,000. Напомним, что теннисный сезон ITF был остановлен в начале марта, а возобновился на этой неделе.
Напрямую в основную сетку Lake Park Open попадает один украинец – Владислав Орлов. В квалификации могут сыграть восемь наших теннисистов. С полным заявочным списком можно ознакомиться здесь.
24-26 августа в Новомосковске состоится турнир за право получить wild card в основную сетку одиночного разряда.
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Фото: ФТУ.