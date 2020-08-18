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Теннис

Прага. Вавринка выигрывает свой стартовый матч на турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стэн Вавринка одержал победу в своем первом матче на “челленджере” в Чехии.

I.CLTK Prague Open by Moneta – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 17-23 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

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Во втором круге соревнований Стэн Вавринка (АТР 17) за два часа обыграл Романа Сафиуллина из России (АТР 189) со счетом 6-1, 4-6, 6-1. В третьем раунде швейцарец сыграет против немца Оскара Отте (АТР 216).

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Й. Ковалик – А. Менендес-Масейрас 4-6, 6-1, 6-2
П. Эрбер – Й. Форейтек 2-6, 6-4, 6-3
З. Колар – С. Офнер 7-6(7), 7-5
М. Махач – И. Ивашко 6-0, 7-5

Прага. Вавринка выигрывает свой стартовый матч на турнире
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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