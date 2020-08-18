Симона Халеп: “Я рада вернуться в Тур с победой”

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“Возвращение к турнирам выдалось очень непростым. Эмоции, новые правила. Очень тяжело было находиться в своём номере десять дней, но всё равно нужно мыслить позитивно. Эта победа много для меня значит, даже несмотря на то, что это не большой турнир. Я рада вернуться в Тур с победой.
В начале я немного волновалась по поводу своего участия здесь, но я увидела, что правила и ограничения гарантируют нам безопасность. Все их придерживались, поэтому я чувствовала себя в безопасности. При соблюдении таких условий мы снова можем выступать на турнирах”.
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Источник:
www.wtatennis.com