Стэн Вавринка: “Сейчас я очень далек от того уровня, на котором хотел бы быть”

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Швейцарский теннисист прокомментировал свою стартовую победу на “челленджере” в Праге.



“Было ожидаемо, что после шести месяцев паузы, будет нелегко. Я приехал в Прагу, чтобы найти ритм и проверить, на каком уровне я сейчас. Однозначно, я рад, что выиграл. Впереди еще много работы, но самое важное – что я выиграл матч и могу продолжить свое выступление.

Думаю, что во втором сете Сафиуллин сыграл лучше меня. Я двигался медленнее и не был достаточно агрессивен. Опять же, я приехал сюда, чтобы отыграть столько, сколько смогу. Это не то же самое, что все время тренироваться. Я очень далек от того уровня, на котором хотел бы быть, но это также причина, почему я здесь. Это процесс и на это потребуется время после столь многих месяцев без соревнований”.







Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.