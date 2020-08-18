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Стэн Вавринка: “Сейчас я очень далек от того уровня, на котором хотел бы быть”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Было ожидаемо, что после шести месяцев паузы, будет нелегко. Я приехал в Прагу, чтобы найти ритм и проверить, на каком уровне я сейчас. Однозначно, я рад, что выиграл. Впереди еще много работы, но самое важное – что я выиграл матч и могу продолжить свое выступление.

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Думаю, что во втором сете Сафиуллин сыграл лучше меня. Я двигался медленнее и не был достаточно агрессивен. Опять же, я приехал сюда, чтобы отыграть столько, сколько смогу. Это не то же самое, что все время тренироваться. Я очень далек от того уровня, на котором хотел бы быть, но это также причина, почему я здесь. Это процесс и на это потребуется время после столь многих месяцев без соревнований”.

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Стэн Вавринка: "Сейчас я очень далек от того уровня, на котором хотел бы быть"
 

Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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