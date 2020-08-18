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Теннис

Тест на коронавирус у одного из игроков в Италии показал положительный результат

Евгений НикитюкНет комментариев
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Один из тестов участника «челленджера» в Италии показал положительный результат. Медицинская служба сегодня должна определить дальнейшие действия после изучения истории тестов игрока (ПЦР и на антитела). Вероятно, теннисиста ждет повторный тест, чтобы подтвердить или опровергнуть предыдущий результат.

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Сообщается, что у игрока нет никаких симптомов, также ведется работа по выявлению и оповещению всех тех, кто был с ним в контакте.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал один из игроков на “челленджере” в Праге.

Тест на коронавирус у одного из игроков в Италии показал положительный результат
 

Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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