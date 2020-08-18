Тест на коронавирус у одного из игроков в Италии показал положительный результат

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В Тоди изучат историю тестирования теннисиста, которого пока отправили на самоизоляцию.



Один из тестов участника «челленджера» в Италии показал положительный результат. Медицинская служба сегодня должна определить дальнейшие действия после изучения истории тестов игрока (ПЦР и на антитела). Вероятно, теннисиста ждет повторный тест, чтобы подтвердить или опровергнуть предыдущий результат.

Сообщается, что у игрока нет никаких симптомов, также ведется работа по выявлению и оповещению всех тех, кто был с ним в контакте.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал один из игроков на “челленджере” в Праге.







Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.