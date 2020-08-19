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Теннис

Джокович и Надаль заявлены на Мастерсе в Риме

Евгений НикитюкНет комментариев
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Лидеры мирового тенниса в заявке итальянского турнира.

Девять игроков из топ-10 рейтинга АТР (кроме Роджера Федерера, который не сыграет до конца сезона) заявлены на Мастерсе в Риме.

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Возглавляют заявку турнира в Италии прошлогодние финалисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович. По защищенному рейтингу в список участников проходит Кевин Андерсон. Первую строчку в альтернативном списке на данный момент занимает Марин Чилич.

Турнир “Internationali BNL d’Italia” стартует 14 сентября.

> СПИСОК УЧАСТНИКОВ МАСТЕРСА В РИМЕ

Джокович и Надаль заявлены на Мастерсе в Риме
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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