Джокович и Надаль заявлены на Мастерсе в Риме

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Лидеры мирового тенниса в заявке итальянского турнира.
Девять игроков из топ-10 рейтинга АТР (кроме Роджера Федерера, который не сыграет до конца сезона) заявлены на Мастерсе в Риме.
Возглавляют заявку турнира в Италии прошлогодние финалисты Рафаэль Надаль и Новак Джокович. По защищенному рейтингу в список участников проходит Кевин Андерсон. Первую строчку в альтернативном списке на данный момент занимает Марин Чилич.
Турнир “Internationali BNL d’Italia” стартует 14 сентября.
> СПИСОК УЧАСТНИКОВ МАСТЕРСА В РИМЕ
Фото: Getty Images.