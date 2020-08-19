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Теннис

Надежда Киченок узнала результат своего теста на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Нью-Йорке украинская теннисистка прошла тестирование накануне выступления на турнире.

Результат ПЦР-теста Надежды Киченок – отрицательный. “Свобода”, – написала украинка в соцсетях.

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Надежда Киченок узнала результат своего теста на коронавирус

Надежда Киченок узнала результат своего теста на коронавирус
 

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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