Надежда Киченок узнала результат своего теста на коронавирус

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Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге

Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open

Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2020 году

Леся Цуренко улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA

В Нью-Йорке украинская теннисистка прошла тестирование накануне выступления на турнире.



Результат ПЦР-теста Надежды Киченок – отрицательный. “Свобода”, – написала украинка в соцсетях.

> Людмила и Надежда Киченок в заявке Премьера в США в парной сетке











Фото: ФТУ.