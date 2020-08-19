Надежда Киченок узнала результат своего теста на коронавирус

Новости
Вчера, 18:22
Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге
17.08.20 20:06
Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open
17.08.20 16:07
Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2020 году
17.08.20 08:27
Леся Цуренко улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA
В Нью-Йорке украинская теннисистка прошла тестирование накануне выступления на турнире.
Результат ПЦР-теста Надежды Киченок – отрицательный. “Свобода”, – написала украинка в соцсетях.
> Людмила и Надежда Киченок в заявке Премьера в США в парной сетке
Фото: ФТУ.
Источник: btu.org.ua