Орлов во вторник оформил победу на турнире в Германии

Владислав Орлов выиграл сегодня свой матч на соревнованиях “International Premier League”.

Во вторник на турнире в Галле украинец праздновал победу в матче против Карла Кубелича (АТР 1071): 6-4, 6-3. Орлов взял по гейму на подаче немца в каждом сете.

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