Орлов во вторник оформил победу на турнире в Германии

Владислав Орлов выиграл сегодня свой матч на соревнованиях “International Premier League”.
Во вторник на турнире в Галле украинец праздновал победу в матче против Карла Кубелича (АТР 1071): 6-4, 6-3. Орлов взял по гейму на подаче немца в каждом сете.
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Источник: btu.org.ua