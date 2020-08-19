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Теннис

Орлов во вторник оформил победу на турнире в Германии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Владислав Орлов выиграл сегодня свой матч на соревнованиях “International Premier League”.

Во вторник на турнире в Галле украинец праздновал победу в матче против Карла Кубелича (АТР 1071): 6-4, 6-3. Орлов взял по гейму на подаче немца в каждом сете.

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Источник: btu.org.ua
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