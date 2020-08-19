Прага. Вавринка за два часа оформил путёвку в четвертьфинал

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Стэн Вавринка продолжает свое выступление на турнире в Чехии.
I.CLTK Prague Open by Moneta – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 17-23 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В третьем круге «челленджера» швейцарец со счетом 3-6, 7-5, 6-1 обыграл 216-ю ракетку мира Оскара Отте из Германии.
В четвертьфинале соперником Вавринки стал шестой сеяный Смит Нагаль (АТР 127) из Индии.
Отметим, что с «челленджера» в Прагу сегодня снялся Филип Кольшрайбер (четвертый сеяный).
ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ
А. Карацев – Э. Гулбис 6-3, 6-3
П. Эрбер – З. Колар 7-6(3), 2-6, 6-3
Э. Имер – Т. Махач 4-6, 6-3, 6-0
Х. Лааксонен – Я. Маден 3-6, 6-4, 6-3
Фото: CTK Photo.