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Теннис

US Open в цифрах: организаторы рассказали о новых мерах безопасности на турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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На Открытом чемпионате США закупили полмиллиона масок и будут следить за соблюдением дистанции.

40 сотрудников турнира, которых сами организаторами назвали «послами (или представителями) социального дистанцирования», будут следить за соблюдением правил во время турнира. Они уполномочены делать замечания игрокам и другим участникам 2 недель соревнований на US Open в случае нарушения социальной дистанции или если кто-нибудь из них не носит маску. Американская теннисная ассоциация закупила 500 тысяч масок, которые будет раздавать во время турнира.

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8 теннисистов отказались жить в отелях игроков во время US Open. По информации журналистов, 3 игроков из этого списка – участники соревнований среди мужчин. На данный момент внутри «пузыря», созданного организаторами, находятся уже примерно 90% всех игроков.

– Для перевозки игроков из отелей в теннисный комплекс будут использованы 60 автобусов, которые должны быть заполнены только 50%.

– Раздевалки стадиона Артура Эша смогут принять максимум 30 человек за раз (раньше это цифра была в 10 раз больше). Время пребывания там для каждого игрока – 15 минут. Большинство столов для массажа или инвентаря для тренировок были перенесены на открытые площадки.

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– В столовой для игроков смогут находиться максимум 50 человек (раньше – 300 человек). Сотни столиков и стульев установлены на улице вокруг комплекса.

64 VIP-зоны на главной арене, куда раньше организаторы продавали билеты, теперь будут зонами для игроков из посева в одиночноынх соревнованиях.

Открытый чемпионат США стартует в Нью-Йорке 31 августа.

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US Open в цифрах: организаторы рассказали о новых мерах безопасности на турнире
 

Источник:
apnews.com

Источник: btu.org.ua
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