Украинки завершили выступление на мини-турнире во Франции

Анна Познихиренко и Марианна Закарлюк в понедельник и во вторник провели свои матчи на “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.

Во второй игровой день Анна Познихиренко потерпела поражение от испанки Ивонн Кавалье-Реймерс (3-6, 4-6), а сегодня обыграла Кароль Монне из Франции (1-6, 6-3, 10-5).

В рамках 24-го розыгрыша соревнований также сыграла украинка Марианна Закарлюк, которая провела два матча в Экс-ан-Провансе: в понедельник проиграла Анастасии Детюк (3-6, 3-6), а во вторник была сильнее Арины Василеску (6-2, 6-3).

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