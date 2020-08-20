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Теннис

Гвидо Пелья о карантине на турнире в США: “Это невезение”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Аргентинец не сможет выступить на Мастерсе в Нью-Йорке, так как член его команды заболел COVID-19.

Пелья должен пробыть две недели на карантине в США, где теннисист готовился к старту на турнире АТР 1000.

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“К сожалению, у моего тренера по физической подготовке Хуана Мануэля Гальвана положительный тест на коронавирус, – рассказал Пелья в соцсетях. – Из-за того, что мы были в близком контакте на прошлой неделе в Майами, и из-за контакта с ним моего тренера Хосе Акасусо, который летел с ним на одном самолете и жил с ним в одной комнате, мы оба проходим обязательный двухнедельный карантин.

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Оба теста, мой и у Акасусо, – отрицательные, с нами все хорошо, у нас нет никаких симптомов. Гальван также без симптомов, но, к сожалению, организаторы меня отстранили. Далее меня будет ждать регулярное тестирование, следующее у меня через два дня, чтобы посмотреть, изменился ли результат с отрицательного на положительный, появятся ли у меня какие-нибудь симптомы.

В целом у нас налажена связь с докторами и с АТР. Это невезение, что из 1400 тестов, которые они сделали, один повлиял на меня. Но других вариантов, как пройти через эти две недели быстрее, нет. Так что, посмотрим, получится ли у меня выступить на US Open”.

Гвидо Пелья о карантине на турнире в США: "Это невезение"
 

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Источник:
lanacion.com.ar

Фото: Media365/Panoramic.

Источник: btu.org.ua
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