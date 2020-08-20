Лидер парного рейтинга снялась с US Open из-за травмы

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Сестры Киченок – в заявке Открытого чемпионата США в парном разряде

Марта Костюк вошла в список участниц US Open

Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге

Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open

Се Шувэй не выступит на Открытом чемпионате США



Представительница Китайского Тайбэя не сыграет на турнире в Нью-Йорке из-за травмы лодыжки и своих опасений по поводу пандемии коронавируса. US Open пройдёт 31 августа – 13 сентября.

Се Шувэй также рассказала, что надеется восстановиться к старту Ролан Гаррос, который запланирован на 27 сентября – 11 октября.

В этом году теннисистка выиграла три парных титула WTA и стала финалисткой на Открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге Се Шувэй занимает 56-е место.









Источник:

focustaiwan.tw