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Теннис

Лидер парного рейтинга снялась с US Open из-за травмы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Представительница Китайского Тайбэя не сыграет на турнире в Нью-Йорке из-за травмы лодыжки и своих опасений по поводу пандемии коронавируса. US Open пройдёт 31 августа – 13 сентября.

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Се Шувэй также рассказала, что надеется восстановиться к старту Ролан Гаррос, который запланирован на 27 сентября – 11 октября.

В этом году теннисистка выиграла три парных титула WTA и стала финалисткой на Открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге Се Шувэй занимает 56-е место.

Лидер парного рейтинга снялась с US Open из-за травмы
 

Источник:
focustaiwan.tw

Источник: btu.org.ua
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