Лидер парного рейтинга снялась с US Open из-за травмы

Новости
Вчера, 19:10
Сестры Киченок – в заявке Открытого чемпионата США в парном разряде
Вчера, 16:19
Марта Костюк вошла в список участниц US Open
18.08.20 18:22
Четыре украинки заявились на турнир WTA 125k в Праге
17.08.20 20:06
Леся Цуренко прошла в основную сетку US Open
Се Шувэй не выступит на Открытом чемпионате США
Представительница Китайского Тайбэя не сыграет на турнире в Нью-Йорке из-за травмы лодыжки и своих опасений по поводу пандемии коронавируса. US Open пройдёт 31 августа – 13 сентября.
Се Шувэй также рассказала, что надеется восстановиться к старту Ролан Гаррос, который запланирован на 27 сентября – 11 октября.
В этом году теннисистка выиграла три парных титула WTA и стала финалисткой на Открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге Се Шувэй занимает 56-е место.
Источник:
focustaiwan.tw