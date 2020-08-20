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Теннис

Людмила Киченок прокомментировала свой результат теста на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка прошла тестирование перед выступлением в Нью-Йорке.

Людмила Киченок написала в соцсетях, что результат её ПЦР-теста – отрицательный.

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“Наконец-то мы можем выйти из комнаты”, – прокомментировала эту новость теннисистка. Напомним, что участников турнира в Нью-Йорке тестируют на коронавирус сразу после приезда, при этом покидать свою комнату им не разрешается до объявления результата.

Ранее о своем отрицательном тесте рассказала Надежда Киченок.
Людмила Киченок прокомментировала свой результат теста на коронавирус

Людмила Киченок прокомментировала свой результат теста на коронавирус
 

Источник: btu.org.ua
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