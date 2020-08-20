Новак Джокович: “Мне жаль тех, кто заразился коронавирусом, но я честно не думаю, что сделал что-то плохое”

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Первая ракетка мира прокомментировал события на “Adria Tour” и рассказал, как сам перенес болезнь.



“В истории с “Adria Tour” мы старались сделать что-то, имея правильные намерения. Конечно, какие-то шаги могли быть предприняты иначе, но из-за ошибки меня теперь все время будут обвинять? Если так нужно, ладно, я это принимаю, поскольку, что еще я могу сделать. Сами скажите, честно это или не честно, но я знаю, что намерения были благими и верными. Если бы у меня был шанс вновь провести “Adria Tour”, я бы его провел.

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Я согласен, что можно было что-то поменять, например, в истории с ночным клубом. Спонсоры организовали это (вечеринку), пригласили игроков, нам было комфортно. У нас был успешный турнир, все были счастливы и радовались. Когда кто-то из Австралии или США смотрел на происходящее в Сербии, они думали, мол, мы сумасшедшие. Я это понимаю. Мы же делали все, что нас просили, мы с первого дня следовали всем протоколам. Если честно, я не думаю, что сделал что-то плохое. Мне жаль тех людей, которые заразились. Чувствую ли я свою вину в том, что с того момента (вспышки заболеваемости на турнире) кто-то заразился в Сербии, Хорватии или в регионе? Конечно, нет. Это как война на ведьм, если честно. Как можно во всем винить одного человека?”.

Как оказалось, во время болезни теннисист испытывал некоторые симптомы в легкой форме: слабость, частичную потерю обоняния и вкуса, а также снижение выносливости после возращения к тренировкам.

“Я сделал снимок грудной клетки, все хорошо, все чисто. Я сдал несколько тестов, сдавал кровь, мочу, кал, всё, что я мог. Очевидно, я стараюсь предпринять все профилактические меры, потому что мы не знаем, с чем имеем дело.

Что касается вопроса вакцины, думаю, что международные СМИ немного вырвали из контекста мои слова. Проблема, которую я вижу, – это если меня кто-то заставляет что-то вводить в свой организм. Этого я не хочу. Для меня это неприемлемо. Я не против вакцины как таковой, потому что, кто я такой, чтобы говорить об этом, пока есть люди, знатоки медицины, которые спасают человеческие жизни по всему миру? Я уверен, что есть вакцины, у которых совсем маленький побочный эффект, которые помогают людям, помогают остановить распространение каких-то инфекций. В случае с коронавирусом, как мы будем решать этот вопрос вакциной, если, насколько я понимаю, вирус постоянно мутирует?”.

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Источник:

nytimes.com

Фото: EPA.