Нью-Йорк. Катерина Козлова против Лауры Зигемунд в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Козлова начинает свои выступления на турнире в Нью-Йорке. В первом раунде квалификации она сыграет с немкой Лаурой Зигемунд. Поединок откроет игровой день в 18:00 по киевскому времени на корте №7

Катерина Козлова (Украина) – 99-я ракетка мира



Дата рождения: 20/02/1994 (26 лет)

Место рождения: Николаев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: – (2017 – 125/Dalian)

Побед/Поражений за карьеру: 312/211

Призовые за карьеру: $1,636,298

Высший рейтинг WTA: 62 (19/02/2018)

Катерина Козлова на портале БТУ

Лаура Зигемунд (Германия) – 67-я ракетка мира



Дата рождения: 04/03/1988 (32 года)

Место рождения: Фильдерштадт, Германия

Рост: 168 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Stuttgart; 2016 – Bastad)

Побед/Поражений за карьеру: 484/319

Призовые за карьеру: $2,568,896

Высший рейтинг WTA: 27 (29/08/2016)

Лаура Зигемунд на портале БТУ

H2H: 1-2

2018 | Москва (International) | Грунт | R2 | Зигемунд 0-6 3-6

2016 | Бостад (International) | Грунт | R1 | Зигемунд 1-6 2-6

2016 | Санкт-Петербург (Premier) | Хард (зал) | QRF | Козлова 6-4 6-0

История на турнире: Катерина Козлова – 0/2. Козлова в третий раз играет на этом турнире. Дважды она уступала в первом круге квалификации | Лаура Зигемунд – 0/0. Немецкая теннисистка впервые играет на этом турнире.

Выступления на харде: Катерина Козлова – 138/100 (3/4 в этом году) | Лаура Зигемунд – 82/88 (8/4 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Козлова – 3/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

International – 3/2 | Хобарт – R2, Окленд – R1, Монтеррей – R1

Лаура Зигемунд – 12/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

Premier 5 – 3/1 | Доха – R2

International – 4/3 | Окленд – 1/4, Палермо, Прага – R2

WTA 125k – 2/1 | Индиан-Уэллс – 1/4

Fed Cup – 2/0

Последние пять матчей: Катерина Козлова П, П, П, В, В | Лаура Зигемунд П, В, П, В, П

Indoor practice for Kateryna Kozlova in NYC☔#tennis #WTA #Kozlova #CInCyTENNIS 🎥 https://t.co/blMAGzVPgl pic.twitter.com/V0TpCkcFew — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 20, 2020

Национальный фактор: Катерина Козлова – 11/8. Козлова имеет положительный баланс игр против немецких теннисисток. Последний такой поединок она провела в прошлом году, когда обыграла Ясмин Жебавы в квалификации турнира в Чарльстоне | Лаура Зигемунд – 15/11. Зигемунд выиграла четыре последних матча против украинок, обыграв Лесю Цуренко, Валерию Страхову, Ангелину Калинину и Марту Костюк;

Котировки букмекеров на победу в матче:

MELBET: Лаура Зигемунд – 1.464 / Катерина Козлова – 2.784 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

22BET: Лаура Зигемунд – 1.448 / Катерина Козлова – 2.7 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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