Прага. Вавринка и Эрбер вышли в полуфинал турнира

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Сестры Киченок – в заявке Открытого чемпионата США в парном разряде
Стэн Вавринка и Пьер-Юг Эрбер будут бороться за путёвки в финал «челленджера» в Чехии.
I.CLTK Prague Open by Moneta – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 17-23 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Лидер посева Стэн Вавринка обыграл в 1/4 финала Сумита Нагаля из Индии: 2-6, 6-0, 6-1. Также в полуфинал вышел и третья ракетка турнира Пьер-Юг Эрбер, который был сильнее Таллона Грикспура (Нидерланды): 7-5, 5-7, 6-3.
Соперником Вавринки в полуфинале стал чех Михал Врбенски (победил Майкла Имера из Швеции 6-2, 3-6, 6-4), а Эрбер сыграет с россиянином Асланом Карацевым (выиграл у швейцарца Хенри Лааксонена 7-6(3), 6-4).
Фото: Prague Open.