Новак Джокович: “Не хочу показаться высокомерным, но игрокам трудно жить в отеле в маленькой комнате, где и окно открыть нельзя”

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Серб прокомментировал условия для теннисистов в Нью-Йорке и свое решение выступить на кортах в США.



Джокович – один из восьми игроков, по информации СМИ, которые не стали поселяться в официальных отелях игроков в Нью-Йорке и живут в съемных апартаментах. Серб снял «просторный дом недалеко от города, расположенный среди деревьев и вдали от шума».

“Какая благодать находиться в такой безмятежной обстановке вокруг деревьев, – признался теннисист. Накануне интервью Новак загорал на террасе. – Я благодарен (за эти условия), потому что видел отель, в котором останавливается большинство игроков. Я не хочу показаться высокомерным или что-то в этом роде, и я знаю, что USTA сделала все возможное, чтобы предоставить жилье, организовать все и организовать эти «пузыри», чтобы игроки действительно могли соревноваться и приехать сюда. Но для большинства это трудная ситуация, когда ты не можешь открыть окно и остаешься в отеле в маленькой комнате”.

В США первая ракетка мира прилетел без своей семьи и с субботы «старается адаптироваться» к непривычным ограничениям на турнире, «чтобы быть в порядке тогда, когда нужно будет выступать». На Мастерсе в Нью-Йорке Джокович выступит и в одиночном, и в парном разряде (в дуэте с Филипом Крайиновичем).

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“Я был очень близок к тому, чтобы не приехать. Было много неопределенности, она есть и сейчас, много всего еще не ясно. Но я хочу играть. Поэтому я тут. Лично за себя я не боюсь, что нахожусь в опасной ситуации. Если бы боялся, то не приехал бы. Опаска есть, но мне нужно вести себя ответственно и уважать правила, как и всем другим. Вещи могут быть непредсказуемыми. Все что угодно может произойти на корте или за его пределами”.

Согласно правилам турнира, теннисист самостоятельно оплачивает аренду дома и услуги мониторинговой службы, которая следит за выполнением протокола.

“Это крайне важно, я сделал такое вложение (выбрал частное жилье), чтобы чувствовать себя лучше. Я буду лучше восстанавливаться и могу проводить время на открытом воздухе тогда, когда не нахожусь на территории комплекса”.

С сербом в Нью-Йорк приехали 3 сопровождающих – это максимальное количество, которое разрешено правилами. Изначально организаторы планировали давать такое разрешение только одному члену команды.

“Конечно, одна из причин, почему я продолжаю играть, – это моё желание добиться больших вершин в мире тенниса, – говорит Джокович о том, насколько перспектива выиграть 18-й Шлем повлияла на его решение поехать в Нью-Йорк. – Играть на турнире, где не будет Надаля и Федерера, не будет зрителей – это будет странно. Другая причина, не основная, но которая тоже у меня была – это необходимость нашего спорта идти дальше, – комментирует Джокович так называемый статус турнира «со звездочкой» из-за отсутствия в списке участников некоторых топ-игроков. – В первую очередь, я должен думать о себе, о своем здоровье и фитнесе, согласна ли с этим решением моя команда. Но я также чувствую свою ответственность, как топ-игрока, который должен быть тут”.







Источник:

nytimes.com

Фото: Getty Images.