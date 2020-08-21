Нью-Йорк. Катарина Завацкая против Кирстен Флипкенс в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Катарина Завацкая дебютирует на турнире Premier 5 Western & Southern Open и сегодня сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс. Поединок пройдет вторым запуском на корте №15. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Катарина Завацкая (Украина) – 107-я ракетка мира



Дата рождения: 05/02/2000 (20 лет)

Место рождения: Луцк, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 161/99

Призовые за карьеру: $250,289

Высший рейтинг WTA: 103 (03/02/2020)

Катарина Завацкая на портале БТУ

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 79-я ракетка мира



Дата рождения: 10/01/1986 (34 года)

Место рождения: Гел, Бельгия

Рост: 165 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2012 – Québec City)

Побед/Поражений за карьеру: 517/379

Призовые за карьеру: $5,268,807

Высший рейтинг WTA: 13 (05/08/2013)

Кирстен Флипкенс на портале БТУ

H2H: 0-0

Выступления на турнире: Катарина Завацкая – 0/0. Украинка дебютирует на этих соревнованиях | Кирстен Флипкенс – 2/5. Бельгийская теннисистка в шестой раз приезжает на этот турнир. Лишь однажды ей удалось преодолеть первый круг основной сетки (2014);

Выступления на харде: Катарина Завацкая – 50/39 (2/5 в этом году) | Кирстен Флипкенс – 170/132 (3/5 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катарина Завацкая – 3/6.

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2

Premier – 0/2 | Брисбен, Дубай – QR1

International – 0/1 | Акапулько – R1

WTA 125k – 1/1 | Индиан-Уэллс – R2

ITF – 1/1 | W60 (Андрезье-Бутеон) – R2

Кирстен Флипкенс – 4/6.

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier 5 – 2/1 | Доха – R1

Premier – 1/1 | Дубай – QR2

International – 0/3 | Окленд, Хобарт, Палермо – R1

Fed Cup – 1/0

Последние 5 матчей: Катарина Завацкая П, В, П, П, П | Кирстен Флипкенс П, П, В, В, П

Национальный фактор: Катарина Завацкая – 4/4. Завацкая выиграла лишь один из последних четырех поединков против бельгийских теннисисток | Кирстен Флипкенс – 15/16. В этом сезоне Флипкенс проиграла Даяне Ястремской на турнире в Дохе и прервала свою четырехматчевую серию побед против украинских теннисисток;

Котировки букмекеров:

MELBET: Кирстен Флипкенс – 1.54 / Катарина Завацкая – 2.50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

22BET: Кирстен Флипкенс – 1.536 / Катарина Завацкая – 2.49 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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