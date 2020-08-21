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Теннис

Нью-Йорк. Катарина Завацкая против Кирстен Флипкенс в первом круге квалификации: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая дебютирует на турнире Premier 5 Western & Southern Open и сегодня сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс. Поединок пройдет вторым запуском на корте №15. Начало игрового дня в 18:00 по киевскому времени

Катарина Завацкая (Украина) – 107-я ракетка мира

Дата рождения: 05/02/2000 (20 лет)
Место рождения: Луцк, Украина
Рост: 173 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Побед/Поражений за карьеру: 161/99
Призовые за карьеру: $250,289
Высший рейтинг WTA: 103 (03/02/2020)
Катарина Завацкая на портале БТУ

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 79-я ракетка мира
Нью-Йорк. Катарина Завацкая против Кирстен Флипкенс в первом круге квалификации: превью матча
Дата рождения: 10/01/1986 (34 года)
Место рождения: Гел, Бельгия
Рост: 165 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2012 – Québec City)
Побед/Поражений за карьеру: 517/379
Призовые за карьеру: $5,268,807
Высший рейтинг WTA: 13 (05/08/2013)
Кирстен Флипкенс на портале БТУ

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H2H: 0-0

Выступления на турнире: Катарина Завацкая – 0/0. Украинка дебютирует на этих соревнованиях | Кирстен Флипкенс – 2/5. Бельгийская теннисистка в шестой раз приезжает на этот турнир. Лишь однажды ей удалось преодолеть первый круг основной сетки (2014);

Выступления на харде: Катарина Завацкая – 50/39 (2/5 в этом году) | Кирстен Флипкенс – 170/132 (3/5 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:
Катарина Завацкая – 3/6.
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2
Premier – 0/2 | Брисбен, Дубай – QR1
International – 0/1 | Акапулько – R1
WTA 125k – 1/1 | Индиан-Уэллс – R2
ITF – 1/1 | W60 (Андрезье-Бутеон) – R2

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Кирстен Флипкенс – 4/6.
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
Premier 5 – 2/1 | Доха – R1
Premier – 1/1 | Дубай – QR2
International – 0/3 | Окленд, Хобарт, Палермо – R1
Fed Cup – 1/0

Последние 5 матчей: Катарина Завацкая П, В, П, П, П | Кирстен Флипкенс П, П, В, В, П

Национальный фактор: Катарина Завацкая – 4/4. Завацкая выиграла лишь один из последних четырех поединков против бельгийских теннисисток | Кирстен Флипкенс – 15/16. В этом сезоне Флипкенс проиграла Даяне Ястремской на турнире в Дохе и прервала свою четырехматчевую серию побед против украинских теннисисток;

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Котировки букмекеров:
MELBET: Кирстен Флипкенс – 1.54 / Катарина Завацкая – 2.50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Нью-Йорк. Катарина Завацкая против Кирстен Флипкенс в первом круге квалификации: превью матча
 

Источник: btu.org.ua
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