Нью-Йорк. Катерина Бондаренко против Дарьи Касаткиной в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартует в квалификации турнира Premier 5 в Нью-Йорке. Стартовый матч она проведет против россиянки Дарьи Касаткиной. Поединок откроет игровой день в 18:00 по киевскому времени на корте №15

Катерина Бондаренко (Украина) – 349-я ракетка мира



Дата рождения: 08/08/1986 (34 года)

Место рождения: Кривой Рог, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Tashkent; 2008 – Birmingham)

Побед/Поражений за карьеру: 446/338

Призовые за карьеру: $3,989,276

Высший рейтинг WTA: 29 (12/10/2009)

Катерина Бондаренко на портале БТУ

Дарья Касаткина (Россия) – 68-я ракетка мира



Дата рождения: 07/05/1997 (23 года)

Место рождения: Тольятти, Россия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2018 – Moscow; 2017 – Charleston)

Побед/Поражений за карьеру: 217/122

Призовые за карьеру: $6,189,906

Высший рейтинг WTA: 10 (22/10/2018)

Дарья Касаткина на портале БТУ

H2H: 0-1

2016 | Майами (Premier Mandatory) | Хард | R1 | Касаткина 6-2 1-6 6-2

Выступления на турнире: Катерина Бондаренко – 9/7. Бондаренко в восьмой раз играет турнир Western & Southern Open. В 2009 году она единственный раз прошла во второй круг основной сетки (проиграла там Серене Уильямс) | Дарья Касаткина – 2/4. Россиянка пятый год подряд приезжает на эти соревнования. Лучший результат – второй круг в 2017 и 2019 годах;

Выступления на харде: Катерина Бондаренко – 246/171 (5/7 в этом году) | Дарья Касаткина – 86/65 (6/5 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Катерина Бондаренко – 5/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

International – 4/5 | Шэньчжэнь – 1/4, Акапулько, Монтеррей – R2, Хуахин – R1, Лексингтон – QR1

ITF – 1/1 | W25 Ирапуато – R1

Дарья Касаткина – 9/8

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier 5 – 2/1 | Доха – R1

Premier – 3/3 | Аделаида, Санкт-Петербург – R1, Дубай – QR2

International – 4/3 | Окленд – R2, Лион – 1/2, Палермо – R1

Последние 5 матчей: Катерина Бондаренко: П, П, В, П, В | Дарья Касаткина П, П, В, В, В

Национальный фактор: Катерина Бондаренко – 15/5. Бондаренко успешно играет против россиянок и выиграла последние четыре поединка против них (Родина, Павлюченкова, Звонарева и Блинкова) | Дарья Касаткина – 10/9. Россиянка проиграла два последних матча против украинских теннисисток, которые прошли в прошлом году (Ястремская и Свитолина);

Котировки букмекеров:

MELBET: Дарья Касаткина – 1.35 / Катерина Бондаренко – 3.24 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

22BET: Дарья Касаткина – 1.344 / Катерина Бондаренко – 3.22 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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