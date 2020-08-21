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Теннис

Пелью и Дельена могут допустить к тренировкам в Нью-Йорке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гвидо Пелья и Уго Дельен продолжают оставаться на карантине в отеле игроков.

Как сообщает журналист Себастьян Торок, оба игрока накануне сдали отрицательные тесты на коронавирус (это был их третий ПЦР-тест). По словам журналиста, если четвертые тесты также покажут отрицательный результат, будет предпринята попытка разрешить им тренироваться отдельно от остальных теннисистов. “Невозможно играть на US Open, выйдя из комнат после 14 дней”, – пишет Торок.

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Также журналист рассказал о состоянии Хуана Гальвана, чей второй тест определил у него COVID-19. Тренер находится в своей комнате, чувствует себя хорошо и у него по-прежнему нет никаких симптомов.

Пелью и Дельена могут допустить к тренировкам в Нью-Йорке
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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