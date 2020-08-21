Пелью и Дельена могут допустить к тренировкам в Нью-Йорке

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Как сообщает журналист Себастьян Торок, оба игрока накануне сдали отрицательные тесты на коронавирус (это был их третий ПЦР-тест). По словам журналиста, если четвертые тесты также покажут отрицательный результат, будет предпринята попытка разрешить им тренироваться отдельно от остальных теннисистов. “Невозможно играть на US Open, выйдя из комнат после 14 дней”, – пишет Торок.

Также журналист рассказал о состоянии Хуана Гальвана, чей второй тест определил у него COVID-19. Тренер находится в своей комнате, чувствует себя хорошо и у него по-прежнему нет никаких симптомов.









Фото: Getty Images.