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Теннис

Сергей Стаховский: “Есть две темы, которые меня беспокоят”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист – о регламенте проведения US Open и Ролан Гаррос.

“После долгих размышлений я решил об этом написать […] На данный момент не хотел бы писать эссе, но начну с двух тем, которые вызывают у меня беспокойство.

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1) В альтернативном списке US Open в одиночном разряде будут игроки, представители парного разряда на турнире, с самым высоким рейтингом в одиночке (это уже решено). Мы можем говорить об уровне сетки, несправедливости по отношению к игрокам, которые хотели бы прилететь в Нью-Йорк и постараться заявиться, но мы не будем, потому что в такой возможности им отказано.

2) На Ролан Гаррос будет 96 участников в квалификации вместо 128 (думаю, что это тоже уже решено, но, я надеюсь, что я ошибаюсь). Какие последствия это будет иметь для 32 игроков, которых убрали? Огромнейшие! Мы говорим о 32 людях с семьями, детьми и их личными нуждами.

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Я понимаю, что сейчас происходит пандемия, я в курсе, что тысячи людей лишились своей работы, что миллионы страдают. Но мы говорим о соревнованиях, которые служат развлечением и самое важное – являются источником дохода […] Ни одна из этих проблем меня лично не коснется, так как я далек от места в основной сетке US Open и точно попаду в квалификацию на Ролан Гаррос. Но я действительно разочарован тем, как в теннисной структуре представляют [интересы] игроков с низким рейтингом”.

Сергей Стаховский: "Есть две темы, которые меня беспокоят"
 

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Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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