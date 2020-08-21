Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке

В субботу в США стартуют матчи в основной сетке “Western & Southern Open”.
Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
В первом круге Мастерса болельщиков ждут матчи Марин Чилич – Денис Шаповалов, Борна Чорич – Бенуа Пэр, Хуберт Гуркач – Джон Иснер, Энди Маррей – Фрэнсис Тиафо, Сэм Куэрри – Милош Раонич, Дэн Эванс – Андрей Рублев.
Фото: ATP.
Источник: btu.org.ua