Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке

В субботу в США стартуют матчи в основной сетке “Western & Southern Open”.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В первом круге Мастерса болельщиков ждут матчи Марин Чилич – Денис Шаповалов, Борна Чорич – Бенуа Пэр, Хуберт Гуркач – Джон Иснер, Энди Маррей – Фрэнсис Тиафо, Сэм Куэрри – Милош Раонич, Дэн Эванс – Андрей Рублев.













Фото: ATP.