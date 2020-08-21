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Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке

Евгений НикитюкНет комментариев
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В субботу в США стартуют матчи в основной сетке “Western & Southern Open”.

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

В первом круге Мастерса болельщиков ждут матчи Марин Чилич – Денис Шаповалов, Борна Чорич – Бенуа Пэр, Хуберт Гуркач – Джон Иснер, Энди Маррей – Фрэнсис Тиафо, Сэм Куэрри – Милош Раонич, Дэн Эванс – Андрей Рублев.

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Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке
Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Нью-Йорке
 

Фото: ATP.

Источник: btu.org.ua
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