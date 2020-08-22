Даниил Медведев: “Шесть месяцев паузы в сезоне – это была нормальная жизнь”

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Действующий чемпион американского Мастерса прокомментировал возобновление соревнований.



О поездке в Нью-Йорк

“Если бы я не чувствовал себя в безопасности, то решение по поводу поездки в США было бы легко принять. Но мне нравится играть в теннис, я скучал по соревнованиям и счастлив быть здесь. Жаль, что в Нью-Йорке не будет болельщиков, но так нужно было сделать. Будет странно, когда турнир будет идти дальше, а зрителей все равно не будет. Но все мы играем ради победы”.

О паузе в сезоне

“Все шесть месяцев я оставался в Монако. Я начал упорно тренироваться, но потом, когда стало известно, что пауза будет длиннее, чем мы ожидали, мы сделали перерыв. Этот период – это была нормальная жизнь. Новое время, потому что лет с 12-14 ты находишься в разъездах между турнирами. Но было интересно и весело побыть в Монако, на юге Франции вместе с женой”.

Об ожиданиях от своего выступления

“Я с удовольствием посмотрю, на каком уровне находится моя игра. Буду играть матч за матчем, не знаю, чего ожидать. Это непривычно, когда 150 игроков не выступали на протяжении 6 месяцев… Надеюсь, что смогу сыграть и выиграть несколько матчей”.

В своем первом матче на “Western & Southern Open” Даниил Медведев сыграет с победителем встречи Маккензи Макдональд – Маркос Гирон.







Источник:

atptour.com

Фото: USTA.