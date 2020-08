Ким Клейстерс не выступит на турнире в Нью-Йорке

Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке

Бельгийка из-за травмы не сможет выступить на “Премьере” в США.



Ким Клейстерс отказалась от выступления на “Western & Southern Open” из-за травмы мышц живота. 37-летняя спортсменка продолжит оставаться в “пузыре” для теннисистов в Нью-Йорке и будет готовиться к Открытому чемпионату США.

В первом круге “Премьера” Клейстерс должна была сыграть с американкой Дженнифер Брэйди. На отказе Ким в основную сетку попадет “лаки-лузер”.

Kim Clijsters has withdrawn from @CincyTennis with an abdominal injury. pic.twitter.com/9cTmdd0jjs

— WTA Insider (@WTA_insider) August 21, 2020