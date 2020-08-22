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Теннис

Ким Клейстерс не выступит на турнире в Нью-Йорке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бельгийка из-за травмы не сможет выступить на “Премьере” в США.

Ким Клейстерс отказалась от выступления на “Western & Southern Open” из-за травмы мышц живота. 37-летняя спортсменка продолжит оставаться в “пузыре” для теннисистов в Нью-Йорке и будет готовиться к Открытому чемпионату США.

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В первом круге “Премьера” Клейстерс должна была сыграть с американкой Дженнифер Брэйди. На отказе Ким в основную сетку попадет “лаки-лузер”.

> Нью-Йорк. Ястремская сыграет с Уильямс в стартовом матче на турнире

Ким Клейстерс не выступит на турнире в Нью-Йорке
 

Фото: BELGA.

Источник: btu.org.ua
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