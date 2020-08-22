Нисикори сдал еще один положительный тест на коронавирус

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Кеи Нисикори продолжает болеть COVID-19 и остается на карантине.



Японский теннисист сообщил, что его последний тест на коронавирус также показал положительный результат. 16 августа Нисикори написал в своем приложении, что он заболел COVID-19.

Кеи Нисикори отметил, что он продолжает находиться в полной самоизоляции и испытывает минимальные симптомы. Следующий тест спортсмен будет сдавать в начале новой недели.

Oh….(https://t.co/RXFiKrVgVU) pic.twitter.com/seQFfSDJEZ — doublefault28 (@doublefault28) August 21, 2020







Фото: Getty Images.