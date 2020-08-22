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Теннис

Нисикори сдал еще один положительный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кеи Нисикори продолжает болеть COVID-19 и остается на карантине.

Японский теннисист сообщил, что его последний тест на коронавирус также показал положительный результат. 16 августа Нисикори написал в своем приложении, что он заболел COVID-19.

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Кеи Нисикори отметил, что он продолжает находиться в полной самоизоляции и испытывает минимальные симптомы. Следующий тест спортсмен будет сдавать в начале новой недели.

Нисикори сдал еще один положительный тест на коронавирус
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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