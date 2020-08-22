Прага. Стаховский посеян под двенадцатым номером

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20.08.20 20:08
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Сергей Стаховский сыграет на втором “челленджере” в столице Чехии.
RPM OPEN BY MONETA – ATP Challenger Tour
Прага, Чехия • 22-30 августа • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Украинский теннисист получил 12-й номер посева на турнире и будет стартовать со второго круга. Соперником Стаховского станет победитель матча Евгений Карловский (Россия) – Фредерико Феррейра Силва (Португалия).
В конце прошлой недели Сергей Стаховский проиграл свои стартовые матчи на “челленджере” в Праге.
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Фото: БТУ.