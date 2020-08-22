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Стефанос Циципас: “В новой обстановке на турнире я могу больше сосредоточиться на теннисе”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Шестая ракетка мира провел пресс-конференцию перед началом соревнований в США.

О выступлении в новых условиях
“Новая обстановка, в которой мы будем выступать, с какой-то стороны формирует у меня совсем другое отношение к теннису. Она дает мне шанс больше сосредоточиться на своей игре и меньше – на том, что происходит вокруг. Думаю, что это здорово. Я могу много тренироваться, больше узнавать о самом себе в процессе игры, больше любить свой спорт, больше его ценить. Я просто очень счастлив вновь приехать на турнир, быть в окружении других игроков, я был очень рад их всех увидеть”.

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О матчах при пустых трибунах
“Я не играл на корте без зрителей лет с 11-12, наверное. Для большинства игроков это будет непросто, особенно для топ-теннисистов, которые привыкли, что группы болельщиков кричат их имена, что на стадионе есть люди, которые любят их теннис. Думаю, теперь атмосфера будет более равной для всех или даже немного больше в пользу низкорейтинговых игроков. Очень интересно, кто справится лучше в этих новых обстоятельствах”.

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О поездке в США
“Изначально я немного переживал. Но с тех пор, как я приехал, то я убеждаюсь в обратном. Накануне я пообщался со многими игроками и мне показалось, что путешествие может быть безопасным, поэтому я решил приехать. К тому же, я сильно скучал по соревнованиям. Я подумал, мол, если организаторы считают условия безопасными, то мне стоит попробовать. Они в этом лучше разбираются, чем я”.

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Стефанос Циципас начнет свое выступление на Мастерсе в Нью-Йорке со второго круга, где сыграет либо с Кайлом Эдмундом, либо с Кевином Андерсоном.

Стефанос Циципас: "В новой обстановке на турнире я могу больше сосредоточиться на теннисе"
 

Источник:
atptour.com

Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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