Стефанос Циципас: “В новой обстановке на турнире я могу больше сосредоточиться на теннисе”

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Шестая ракетка мира провел пресс-конференцию перед началом соревнований в США.



О выступлении в новых условиях

“Новая обстановка, в которой мы будем выступать, с какой-то стороны формирует у меня совсем другое отношение к теннису. Она дает мне шанс больше сосредоточиться на своей игре и меньше – на том, что происходит вокруг. Думаю, что это здорово. Я могу много тренироваться, больше узнавать о самом себе в процессе игры, больше любить свой спорт, больше его ценить. Я просто очень счастлив вновь приехать на турнир, быть в окружении других игроков, я был очень рад их всех увидеть”.

О матчах при пустых трибунах

“Я не играл на корте без зрителей лет с 11-12, наверное. Для большинства игроков это будет непросто, особенно для топ-теннисистов, которые привыкли, что группы болельщиков кричат их имена, что на стадионе есть люди, которые любят их теннис. Думаю, теперь атмосфера будет более равной для всех или даже немного больше в пользу низкорейтинговых игроков. Очень интересно, кто справится лучше в этих новых обстоятельствах”.

О поездке в США

“Изначально я немного переживал. Но с тех пор, как я приехал, то я убеждаюсь в обратном. Накануне я пообщался со многими игроками и мне показалось, что путешествие может быть безопасным, поэтому я решил приехать. К тому же, я сильно скучал по соревнованиям. Я подумал, мол, если организаторы считают условия безопасными, то мне стоит попробовать. Они в этом лучше разбираются, чем я”.

Стефанос Циципас начнет свое выступление на Мастерсе в Нью-Йорке со второго круга, где сыграет либо с Кайлом Эдмундом, либо с Кевином Андерсоном.







Источник:

atptour.com

Фото: ATP Tour.