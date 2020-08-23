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Теннис

Энди Маррей: “Двигался я хорошо, а вот теннис мог бы показать и получше”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Думаю, что сегодня я хорошо двигался. Наверное, именно этот фактор радует меня больше остальных, из-за этого я больше всего волновался перед игрой. Двигался я хорошо, а вот теннис мог бы показать и получше. В конце что-то мне удалось сделать неплохо, но в плане игры мне было куда расти.

Что касается следующего матча против Александра Зверева, то, безусловно, для меня это будет хорошая проверка. Уже несколько лет Зверев находится в числе лучших игроков. У него бывают проблемы со своей подачей, но когда он хорошо подает, то однозначно играет как один из топ-теннисистов”.

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Энди Маррей: "Двигался я хорошо, а вот теннис мог бы показать и получше"
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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