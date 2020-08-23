Энди Маррей: “Двигался я хорошо, а вот теннис мог бы показать и получше”

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Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую

Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира

Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке

Британец поделился впечатлениями после своего первого официального матча за 9 месяцев.



В первом круге американского Мастерса Маррей обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

“Думаю, что сегодня я хорошо двигался. Наверное, именно этот фактор радует меня больше остальных, из-за этого я больше всего волновался перед игрой. Двигался я хорошо, а вот теннис мог бы показать и получше. В конце что-то мне удалось сделать неплохо, но в плане игры мне было куда расти.

Что касается следующего матча против Александра Зверева, то, безусловно, для меня это будет хорошая проверка. Уже несколько лет Зверев находится в числе лучших игроков. У него бывают проблемы со своей подачей, но когда он хорошо подает, то однозначно играет как один из топ-теннисистов”.







Фото: Getty Images.