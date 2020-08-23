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Теннис

Милош Раонич: “Мои родители были моей мотивацией никуда не выходить во время карантина”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В первом круге Мастерса в Нью-Йорке Милош Раонич обыграл Сэма Куэрри.

“Почему я отрастил волосы? Я не ходил в парикмахерскую. Во время карантина я был в изоляции, я никуда не выходил. Моя мотивация была проста – это мои родители. Я не знаю, сколько лет родителям других игроков. Это те люди, с которыми мы близки больше всего. Мои папа и мама старше 65 лет, у каждого также уже есть история болезней… В этом году я совсем не виделся со своим отцом, маму видел дня полтора после Australian Open. Для меня важно встречаться с родителями, но я также был очень мотивирован подходить ко всему разумно, быть здоровым ради них. Я не могу говорить за других игроков, чем они занимались, я понимаю, что быть на карантине это тяжело. Но у меня было четкое понимание, зачем я это делал.

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В Нью-Йорке я живу в отдельном доме. В «пузыре» я могу контролировать только свои действия. Я принял решение следовать правилам, возможно, даже слегка чересчур. Я практически не провожу время с другими игроками, ни с кем не вижусь. Почти все время я остаюсь в моей личной комнате, в одной из тех, которые выделили игрокам на главном стадионе. А в раздевалке нахожусь минут десять, чтобы помыться после тренировки. Таким мерам предосторожности я собираюсь следовать не только здесь, но и во время Ролан Гаррос, в Риме, на любом турнире, где я буду выступать. Буду смотреть, какими будут условия и готовиться в зависимости от них”.

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Милош Раонич: "Мои родители были моей мотивацией никуда не выходить во время карантина"
 

Источник:
tennisnow.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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