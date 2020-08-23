Нью-Йорк. Маррей одолел Тиафо, Чилич и Эдмунд покидают турнир

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Сегодня, 06:43
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Вчера, 19:19
Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира
21.08.20 19:42
Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке
Итоги первого игрового дня на Мастерсе в США.
Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг
Д. Шаповалов (Канада) – М. Чилич (Хорватия) 6-3, 6-3
К. Андерсон (ЮАР) – К. Эдмунд (Великобритания) 7-6(3), 4-6, 6-3
Р. Беранкис (Литва) – Т. Пол (США) 6-7(4), 6-4, 7-5
Т. Фритц (США) – Л. Харрис (ЮАР) 6-1, 6-3
Ф. Крайинович (Сербия) – С. Карузо (Италия) 7-5, 6-4
Э. Маррей (Великобритания) – Ф. Тиафо (США) 7-6(6), 3-6, 6-1
Р. Опелка (США) – К. Норри (Великобритания) 6-3, 6-4
М. Раонич (Канада) – С. Куэрри (США) 6-4, 6-4
– Энди Маррей продолжает свое выступление после трехсетового противостояния с Фрэнсисом Тиафо. Для Маррея это был первый официальный поединок с ноября прошлого года. Во втором раунде британец сыграет с Александром Зверевым (в 2016 году Маррей выиграл в их первом очном поединке).
– Впервые с начала февраля на корт вышел Кевин Андерсон. Экс-пятая ракетка, который перенес операцию на правом колене этой зимой, оформил победу в матче с Кайлом Эдмундом (АТР 44). Далее Андерсон встретится со Стефаносом Циципасом (2-1 в пользу грека по личным встречам).
– Рикардас Беранкис стал первым соперником Новака Джоковича на этом турнире, а Доминик Тим стартует на Мастерсе матчем против Филипа Крайиновича.
Фото: Getty Images.