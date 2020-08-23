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Теннис

Нью-Йорк. Маррей одолел Тиафо, Чилич и Эдмунд покидают турнир

Евгений НикитюкНет комментариев
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Итоги первого игрового дня на Мастерсе в США.

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
Д. Шаповалов (Канада) – М. Чилич (Хорватия) 6-3, 6-3
К. Андерсон (ЮАР) – К. Эдмунд (Великобритания) 7-6(3), 4-6, 6-3
Р. Беранкис (Литва) – Т. Пол (США) 6-7(4), 6-4, 7-5
Т. Фритц (США) – Л. Харрис (ЮАР) 6-1, 6-3
Ф. Крайинович (Сербия) – С. Карузо (Италия) 7-5, 6-4
Э. Маррей (Великобритания) – Ф. Тиафо (США) 7-6(6), 3-6, 6-1
Р. Опелка (США) – К. Норри (Великобритания) 6-3, 6-4
М. Раонич (Канада) – С. Куэрри (США) 6-4, 6-4

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– Энди Маррей продолжает свое выступление после трехсетового противостояния с Фрэнсисом Тиафо. Для Маррея это был первый официальный поединок с ноября прошлого года. Во втором раунде британец сыграет с Александром Зверевым (в 2016 году Маррей выиграл в их первом очном поединке).

– Впервые с начала февраля на корт вышел Кевин Андерсон. Экс-пятая ракетка, который перенес операцию на правом колене этой зимой, оформил победу в матче с Кайлом Эдмундом (АТР 44). Далее Андерсон встретится со Стефаносом Циципасом (2-1 в пользу грека по личным встречам).

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– Рикардас Беранкис стал первым соперником Новака Джоковича на этом турнире, а Доминик Тим стартует на Мастерсе матчем против Филипа Крайиновича.

Нью-Йорк. Маррей одолел Тиафо, Чилич и Эдмунд покидают турнир
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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