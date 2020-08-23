Нью-Йорк. Оже-Альяссим вышел во второй круг, Чорич сыграет с Гоффеном

Новости

Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира

Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке

Нью-Йорк. Завацкая с матчболов уступает в трехчасовом противостоянии

Нью-Йорк. Ястремская сыграет с Уильямс в стартовом матче на турнире

Первые результаты дня на Мастерсе в США.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Н. Басилашвили (Грузия) 6-4, 6-1

П. Карреньо-Буста (Испания) – Д. Лайович (Сербия) 7-5, 6-1

Б. Чорич (Хорватия) – Б. Пэр (Франция) 6-0, 1-0, отказ

Я-Л. Штруфф (Германия) – А. де Минор (Австралия) 6-2, 6-4

– Феликс Оже-Альяссим оформил третью победу в матчах против Николоза Басилашвили. Далее канадец сыграет с победителем встречи Теннис Сандгрен – Лоренцо Сонего.

– Борна Чорич попробует одержать свою первую победу в матчах с Давидом Гоффеном. Гоффен выиграл в их прошлых 4 встречах, последняя из которых состоялась еще в 2016 году.







Фото: ATP Tour.