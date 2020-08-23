Нью-Йорк. Оже-Альяссим вышел во второй круг, Чорич сыграет с Гоффеном

Новости
Вчера, 19:19
Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира
21.08.20 19:42
Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке
21.08.20 08:01
Нью-Йорк. Завацкая с матчболов уступает в трехчасовом противостоянии
21.08.20 07:26
Нью-Йорк. Ястремская сыграет с Уильямс в стартовом матче на турнире
Первые результаты дня на Мастерсе в США.
Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг
Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Н. Басилашвили (Грузия) 6-4, 6-1
П. Карреньо-Буста (Испания) – Д. Лайович (Сербия) 7-5, 6-1
Б. Чорич (Хорватия) – Б. Пэр (Франция) 6-0, 1-0, отказ
Я-Л. Штруфф (Германия) – А. де Минор (Австралия) 6-2, 6-4
– Феликс Оже-Альяссим оформил третью победу в матчах против Николоза Басилашвили. Далее канадец сыграет с победителем встречи Теннис Сандгрен – Лоренцо Сонего.
– Борна Чорич попробует одержать свою первую победу в матчах с Давидом Гоффеном. Гоффен выиграл в их прошлых 4 встречах, последняя из которых состоялась еще в 2016 году.
Фото: ATP Tour.