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Теннис

Нью-Йорк. Оже-Альяссим вышел во второй круг, Чорич сыграет с Гоффеном

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первые результаты дня на Мастерсе в США.

Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •
Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Н. Басилашвили (Грузия) 6-4, 6-1
П. Карреньо-Буста (Испания) – Д. Лайович (Сербия) 7-5, 6-1
Б. Чорич (Хорватия) – Б. Пэр (Франция) 6-0, 1-0, отказ
Я-Л. Штруфф (Германия) – А. де Минор (Австралия) 6-2, 6-4

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– Феликс Оже-Альяссим оформил третью победу в матчах против Николоза Басилашвили. Далее канадец сыграет с победителем встречи Теннис Сандгрен – Лоренцо Сонего.

– Борна Чорич попробует одержать свою первую победу в матчах с Давидом Гоффеном. Гоффен выиграл в их прошлых 4 встречах, последняя из которых состоялась еще в 2016 году.

Нью-Йорк. Оже-Альяссим вышел во второй круг, Чорич сыграет с Гоффеном
 

Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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