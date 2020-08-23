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Серена Уильямс: “Мы получили возможность адаптироваться к кортам перед US Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американская теннисистка поделилась ожиданиями от выступления на турнире WTA в Нью-Йорке

Неделю назад Уильямс принимала участие на турнире Top Seed Open, где дошла до четвертьфинала.

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“Это был безумный опыт для меня, когда я решила выступить в Лексингтоне. И я рада, что сделала именно так, потому что я попробовала сыграть без зрителей и понять каково это. Я отлично себя чувствую в физическом плане, все мои матчи были трёхсетовыми и длились больше двух часов.

Такое ощущение, что я сыграла не три матча, а восемь. Это был длительный перерыв. Здорово, что турнир состоится здесь, в Нью-Йорке. Мы получили возможность сыграть на этих кортах, адаптироваться к ним, а затем снова вернуться и выступить на них же в рамках US Open”.

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Во втором круге третья сеяная американка сыграет с победительницей матча Аранча Рус – Элисон ван Эйтванк.

Серена Уильямс: "Мы получили возможность адаптироваться к кортам перед US Open"
 

Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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