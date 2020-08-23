Серена Уильямс: “Мы получили возможность адаптироваться к кортам перед US Open”

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Вчера, 19:19
Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира
21.08.20 19:42
Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке
21.08.20 08:01
Нью-Йорк. Завацкая с матчболов уступает в трехчасовом противостоянии
21.08.20 07:26
Нью-Йорк. Ястремская сыграет с Уильямс в стартовом матче на турнире
Американская теннисистка поделилась ожиданиями от выступления на турнире WTA в Нью-Йорке
Неделю назад Уильямс принимала участие на турнире Top Seed Open, где дошла до четвертьфинала.
“Это был безумный опыт для меня, когда я решила выступить в Лексингтоне. И я рада, что сделала именно так, потому что я попробовала сыграть без зрителей и понять каково это. Я отлично себя чувствую в физическом плане, все мои матчи были трёхсетовыми и длились больше двух часов.
Такое ощущение, что я сыграла не три матча, а восемь. Это был длительный перерыв. Здорово, что турнир состоится здесь, в Нью-Йорке. Мы получили возможность сыграть на этих кортах, адаптироваться к ним, а затем снова вернуться и выступить на них же в рамках US Open”.
Во втором круге третья сеяная американка сыграет с победительницей матча Аранча Рус – Элисон ван Эйтванк.
Источник:
www.wtatennis.com