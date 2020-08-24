Александр Зверев: “Феррер очень организован, он превзошел все мои ожидания”

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Немецкий теннисист рассказал о сотрудничестве с экс-третьей ракеткой мира.



“Как тренер Давид точно такой же, как и игрок. О большем я и просить не мог. Он знаменит как большой боец на корте. Феррер превзошел все мои ожидания от него, как от тренера. Это потрясающе.

Мы много раз играли друг с другом, у нас было восемь матчей, так что он точно знает, что мне нужно улучшить. Он знает, как со мной играть, как меня можно обыграть. Давид очень организован, он сразу же пришел с блокнотом и сказал, мол, вот это, это и это. Если он видит через два часа, что я что-то не делаю, то мы идем смотреть видео на YouTube. Мы смотрим, что мне хорошо удавалось в игре раньше, что лучше я делаю сейчас, как я усовершенствовал свою игру, как вырос физически.

Я могу сказать со своей стороны, что наше сотрудничество проходит замечательно, оно одно из лучших, которое у меня было. Мы похожи по характеру, хотя на корте играем совершенно по-разному. Мы здорово поладили и во время турниров в Европе он будет вместе со мной”.







Источник:

atptour.com

Фото: USTA.