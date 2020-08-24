Ализе Корне: “Верю, что у меня есть шансы зайти как можно дальше в Нью-Йорке”

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Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

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Во втором круге Western & Southern Open француженка обыграла вторую ракетку турнира Софию Кенин.

“Я – боец. Я всегда борюсь и это далеко не новость, но сегодня было что-то новое, потому что я вела 6:1, 5:2, у меня было два матчбола. Каким-то образом у меня не получилось сразу завершить матч и меня зажало. Никогда бы не подумала, что выиграю сет таким путём. Это было очень напряжённый сет, особенно тай-брейк. Господи, я молилась при каждом ударе.

В концовке карантина я проделала огромную работу и быстро вернулась к тренировкам. Сейчас я очень хорошо себя чувствую физически. Я могу часами бегать к каждому мячу. Пауза также дала мне возможность перезарядиться психологически. Сейчас я отдохнувшая, потому что в начале сезона я чувствовала усталость. Я хочу зайти как можно дальше, так как я верю, что у меня есть шансы”.

В третьем круге Корне встретится с победительницей матча Виктория Азаренко – Каролин Гарсия.









Источник:

www.wtatennis.com