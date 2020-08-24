Диего Шварцман: “То, что случилось с Пельей в Нью-Йорке, могло произойти с каждым”

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Накануне старта “Western & Southern Open” теннисисты Гвидо Пелья и Уго Дельен были отправлены на 14-дневный карантин после положительного теста на коронавирус у их тренера по физической подготовке.

“Я очень плохо воспринял то, что произошло с Пельей. Не буду лукавить, где-то 95%, почти 100% всех игроков отнеслись к этому очень плохо, – рассказал в интервью Шварцман. – Мы лично общались с теми, кто прописывает этот протокол, с представителями USTA и получается так, что они врали нам в лицо. Они говорили, что для игрока никаких последствий подобная ситуация иметь не будет. Мы и так знали, что это непросто, что весь турнир на грани риска. То, что случилось с Гвидо, могло произойти с каждым. Ошибка в том, что Пелья, Дельен и Акасусо в четвертый раз сдали отрицательные тесты, а Гальвана не проверяли после его положительного результата.

У многих случаются ложные результаты. Мы говорили об этом с АТР, они согласны с тем, что я сейчас говорю. Но решение зависит от USTA или Департамента здравоохранения, они не хотят делать повторный тест. Вот чего я не понимаю. Очень несправедливо быть в такой ситуации, когда твой четвертый тест отрицательный. Как мне кажется, это неправильное решение. Они выйдут из карантина только к следующему воскресенью и, возможно, позднее (на US Open) им нужно будет играть пятисетовый матч. Здесь многое на кону. У ATP нет особого влияния в этом вопросе, потому что решение принимается здесь на местах.

Что касается моего предстоящего матча (против Райли Опелки), то играть будет некомфортно. Играть против таких теннисистов – это ужасно (смеется). После пяти месяцев паузы я не смогу много играть на задней линии, поэтому придется проверить, припасена ли у меня подача, чтобы выигрывать свои геймы”.







Источник:

lanacion.com.ar

Фото: Abierto Mexicano TELCEL.