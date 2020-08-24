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Теннис

Джокович снялся с парного турнира на “Мастерсе” в Нью-Йорке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 07:29

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Новак Джокович продолжит выступление только в одиночном разряде турнира в США

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сможет сыграть в парной сетке Western & Southern Open из-за боли в шее. Напарником серба был его соотечественник Филип Краинович.

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Сербскую пару в сетке заменят сербы Никола Чачич и Душан Лайович, которые сыграют против Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо из США.

> Новак Джокович: “Я решил приехать в США не из-за того, что Надаль снялся”

В одиночном разряде Джокович на следующей неделе проведёт стартовый матч против Рикардаса Беранкиса.

Джокович снялся с парного турнира на "Мастерсе" в Нью-Йорке
 

Источник: btu.org.ua
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