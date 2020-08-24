Джокович снялся с парного турнира на “Мастерсе” в Нью-Йорке

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Новак Джокович продолжит выступление только в одиночном разряде турнира в США



Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сможет сыграть в парной сетке Western & Southern Open из-за боли в шее. Напарником серба был его соотечественник Филип Краинович.

Сербскую пару в сетке заменят сербы Никола Чачич и Душан Лайович, которые сыграют против Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо из США.

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В одиночном разряде Джокович на следующей неделе проведёт стартовый матч против Рикардаса Беранкиса.





