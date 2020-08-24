Джокович снялся с парного турнира на “Мастерсе” в Нью-Йорке

Новости
Вчера, 07:29
Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"
Вчера, 06:43
Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую
22.08.20 19:19
Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира
21.08.20 19:42
Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке
Новак Джокович продолжит выступление только в одиночном разряде турнира в США
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не сможет сыграть в парной сетке Western & Southern Open из-за боли в шее. Напарником серба был его соотечественник Филип Краинович.
Сербскую пару в сетке заменят сербы Никола Чачич и Душан Лайович, которые сыграют против Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо из США.
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В одиночном разряде Джокович на следующей неделе проведёт стартовый матч против Рикардаса Беранкиса.