Нью-Йорк. Азаренко впервые победила Векич, Корне станет соперницей Кенин

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Результаты первого игрового дня на турнире WTA в Соединённых Штатах



Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Айла Томлянович (Австралия) 5:7, 6:3, 7:5

Кристина Младенович (Франция) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 6:4

Аманда Анисимова (США) – Элисон Риск (США, 11) 6:3, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) – Энн Ли (США, Q) 6:4, 6:4

Бернарда Пера (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:1, 3:6, 6:3

Даяна Ястремская (Украина, 16) – Винус Уильямс (США, WC) 5:7, 6:2, 7:5

Мария Саккари (Греция, 13) – Кори Гауфф (США) 6:1, 6:3

Екатерина Александрова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 7:5, 7:6(6)

Виктория Азаренко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия, 15) 6:2, 6:3

Ализе Корне (Франция) – Кэти Макнелли (США, WC) 6:0, 6:4

Кристина Младенович сравняла счёт в противостояниях с Анастасией Севастовой (2-2) и праздновала вторую победу подряд в матчах с латвийкой. В прошлом году она обыграла соперницу в Москве.

Екатерина Александрова одержала вторую победу над Еленой Рыбакиной в этом сезоне: в январе она победила казахстанскую теннисистку в финале турнира в Шэньчжэне.

Виктория Азаренко впервые за три встречи обыграла Донну Векич. В прошлом году белоруска проиграла представительнице Хорватии в Сан-Хосе и Цинциннати.

Пары соперниц во втором круге: Плишкова (1) – Кудерметова, Осака (4) – Мухова, Пера – Ястремская, Корне – Кенин (2).



