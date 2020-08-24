Нью-Йорк. Азаренко впервые победила Векич, Корне станет соперницей Кенин

Новости
Вчера, 07:29
Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"
Вчера, 06:43
Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую
22.08.20 19:19
Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира
21.08.20 19:42
Нью-Йорк. Людмила и Надежда Киченок стартуют в парной сетке
Результаты первого игрового дня на турнире WTA в Соединённых Штатах
Western & Southern Open – Premier 5
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Айла Томлянович (Австралия) 5:7, 6:3, 7:5
Кристина Младенович (Франция) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 6:4
Аманда Анисимова (США) – Элисон Риск (США, 11) 6:3, 6:3
Каролина Мухова (Чехия) – Энн Ли (США, Q) 6:4, 6:4
Бернарда Пера (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:1, 3:6, 6:3
Даяна Ястремская (Украина, 16) – Винус Уильямс (США, WC) 5:7, 6:2, 7:5
Мария Саккари (Греция, 13) – Кори Гауфф (США) 6:1, 6:3
Екатерина Александрова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 9) 7:5, 7:6(6)
Виктория Азаренко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия, 15) 6:2, 6:3
Ализе Корне (Франция) – Кэти Макнелли (США, WC) 6:0, 6:4
Кристина Младенович сравняла счёт в противостояниях с Анастасией Севастовой (2-2) и праздновала вторую победу подряд в матчах с латвийкой. В прошлом году она обыграла соперницу в Москве.
Екатерина Александрова одержала вторую победу над Еленой Рыбакиной в этом сезоне: в январе она победила казахстанскую теннисистку в финале турнира в Шэньчжэне.
Виктория Азаренко впервые за три встречи обыграла Донну Векич. В прошлом году белоруска проиграла представительнице Хорватии в Сан-Хосе и Цинциннати.
Пары соперниц во втором круге: Плишкова (1) – Кудерметова, Осака (4) – Мухова, Пера – Ястремская, Корне – Кенин (2).