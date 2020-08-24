Вторник, 25 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНью-Йорк. Боузкова победила шестую сеяную, Уильямс одержала волевую победу в матче с Рус
Теннис

Нью-Йорк. Боузкова победила шестую сеяную, Уильямс одержала волевую победу в матче с Рус

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 09:57

Актуальные результаты украинцев в рейтинге ATP

Вчера, 07:29

Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Вчера, 06:43

Нью-Йорк. Ястремская в упорном матче обыграла Уильямс-старшую

22.08.20 19:19

Нью-Йорк. Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира

На турнире WTA в США продолжаются матчи второго круга

Western & Southern Open – Premier 5
Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Марта Костюк: "Выбираться из психологической пропасти помогает мама"

Второй круг

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Кристина Младенович (Франция) 6:1, 6:7(5), 6:3
Джессика Пегула (США, Q) – Аманда Анисимова (США) 7:5, 6:2
Мари Боузкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 6) 2:6, 7:5, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) 6:2, 6:0
Вера Звонарёва (Россия, Q) – Лаура Зигемунд (Германия, Q) 6:1, 6:1
Мария Саккари (Греция, 13) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 7:6(9)
Серена Уильямс (США, 3) – Аранча Рус (Нидерланды, Q) 7:6(6), 3:6, 7:6(0)
Кристина Макхэйл (США, Q) – Екатерина Александрова (Россия) 6:1, 7:6(8)

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF 15 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Элизе Мертенс сократила разрыв в противостояниях с Кристиной Младенович, одержав вторую победу из пяти проведённых матчей. В последний раз тенниситки встречались в 2018 году в Кубке Федерации, где сильнее оказалась француженка. Дальше бельгийка сыграет против Вероники Кудерметовой.

Мари Боузкова (№48) одержала третью победу в этом сезоне против соперницы из Топ-20. Ранее чешка обыграла Йоханну Конту в марте на турнире в Монтеррее и две недели назад в Лексингтоне. Следующая соперница Боузковой определится в матче Анетт Контавейт – Жиль Тайхманн.

Читайте также:  Индиан-Уэллс. Андрееску выиграла свой дебютный титул WTA

Серена Уильямс провела на корте три часа. В решающем сете американка вела со счётом 5:2, однако не сумела сразу реализовать своё преимущество. Это вторая победа Уильямс в матчах против Рус: в 2018 году она обыграла нидерландку на Уимблдоне.

Пары соперниц в третьем круге: Кудерметова – Мертенс, Пегула – Беллис/Соболенко, Контавейт/Тайхманн – Боузкова, Конта – Звонарёва, Саккари – Уильямс, Кис (7)/Жабер – Макхэйл.

Нью-Йорк. Боузкова победила шестую сеяную, Уильямс одержала волевую победу в матче с Рус
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Марта Костюк готовится к выступлению на US Open (ВИДЕО)

Суарес-Наварро – 25-я теннисистка, снявшаяся с US Open

Ализе Корне: “Верю, что у меня есть шансы зайти как можно дальше в Нью-Йорке”

Теннисисты поздравляют украинцев с Днём Независимости

Удар дня на турнире в Нью-Йорке от Юлии Путинцевой (ВИДЕО)

Закрыть