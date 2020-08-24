Нью-Йорк. Боузкова победила шестую сеяную, Уильямс одержала волевую победу в матче с Рус

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Western & Southern Open – Premier 5

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Кристина Младенович (Франция) 6:1, 6:7(5), 6:3

Джессика Пегула (США, Q) – Аманда Анисимова (США) 7:5, 6:2

Мари Боузкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 6) 2:6, 7:5, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) 6:2, 6:0

Вера Звонарёва (Россия, Q) – Лаура Зигемунд (Германия, Q) 6:1, 6:1

Мария Саккари (Греция, 13) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 7:6(9)

Серена Уильямс (США, 3) – Аранча Рус (Нидерланды, Q) 7:6(6), 3:6, 7:6(0)

Кристина Макхэйл (США, Q) – Екатерина Александрова (Россия) 6:1, 7:6(8)

Элизе Мертенс сократила разрыв в противостояниях с Кристиной Младенович, одержав вторую победу из пяти проведённых матчей. В последний раз тенниситки встречались в 2018 году в Кубке Федерации, где сильнее оказалась француженка. Дальше бельгийка сыграет против Вероники Кудерметовой.

Мари Боузкова (№48) одержала третью победу в этом сезоне против соперницы из Топ-20. Ранее чешка обыграла Йоханну Конту в марте на турнире в Монтеррее и две недели назад в Лексингтоне. Следующая соперница Боузковой определится в матче Анетт Контавейт – Жиль Тайхманн.

Серена Уильямс провела на корте три часа. В решающем сете американка вела со счётом 5:2, однако не сумела сразу реализовать своё преимущество. Это вторая победа Уильямс в матчах против Рус: в 2018 году она обыграла нидерландку на Уимблдоне.

Пары соперниц в третьем круге: Кудерметова – Мертенс, Пегула – Беллис/Соболенко, Контавейт/Тайхманн – Боузкова, Конта – Звонарёва, Саккари – Уильямс, Кис (7)/Жабер – Макхэйл.







Фото: Getty Images.