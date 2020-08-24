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Теннис

Нью-Йорк. Мертенс стартовала с уверенной победы, Контавейт и Беллис вышли во второй круг

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард • $2,250,829
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Первый круг

Элизе Мертенс (Бельгия, 14) – Ребекка Петерсон (Москва) 6:0, 6:2
Джессика Пегула (США, Q) – Дженнифер Брэйди (США) 7:6(5), 6:4
Кэтрин Беллис (США, Q) – Осеан Доден (Франция, Q) 6:2, 3:6, 7:6(1)
Анетт Контавейт (Эстония) – Дарья Касаткина (Россия, LL) 6:3, 6:1
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 6:3
Вера Звонарёва (Россия, Q) – Магда Линетт (Польша) 1:6, 6:3, 6:1
Лаура Зигемунд (Германия, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 10) 6:3, 6:7(3), 6:4
Аранча Рус (Нидерланды, Q) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 6:2, 6:3
Кристина Макхэйл (США, Q) – Ига Свёнтек (Польша) 6:2, 6:4

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Элизе Мертенс праздновала вторую победу в матчах с Ребеккой Петерсон: в 2018 году бельгийка обыграла соперницу во втором круге также в рамках Western & Southern Open.

Лаура Зигемунд сравняла счёт в противостояниях с Маркетой Вондроушовой: в прошлом сезоне немка потерпела поражение от чешской теннисистки в Индиан-Уэллс.

Пары соперниц во втором круге: Младенович – Мертенс, Анисимова – Пегула, Беллис – Соболенко (5), Конта (8) – Флипкенс, Звонарёва – Зигемунд, Рус – Уильямс (3), Макхэйл – Александрова.

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Нью-Йорк. Мертенс стартовала с уверенной победы, Контавейт и Беллис вышли во второй круг
 

Источник: btu.org.ua
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