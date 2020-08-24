Удар дня на турнире в Нью-Йорке от Юлии Путинцевой (ВИДЕО)

Лучший удар воскресенья на турнире WTA в Соединённых Штатах

> Мертенс стартовала с уверенной победы, Контавейт и Беллис вышли во второй круг

> Вероника Кудерметова обыграла первую сеяную Плишкову, Кенин уступила Корне



